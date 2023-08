LIVE eredivisie | Twijfels bij Ajax voor wedstrijd tegen promovendus Heracles in eerste speelronde

Ajax begint vol twijfels aan een nieuw seizoen in de eredivisie. De Amsterdammers zagen sterkhouders Jurriën Timber, Dusan Tadic en Edson Álvarez vertrekken en wat betreft inkomende transfers bleef het - voorlopig - relatief rustig, al werd wel al vroeg Branco van den Boomen aangetrokken en tekenden later ook Benjamin Tahirovic en Carlos Borges. In de eerste speelronde van de competitie neemt de ploeg van de nieuwe trainer Maurice Steijn het op tegen promovendus Heracles Almelo. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20.00 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.