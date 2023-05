LIVE eredivisie | Volksfeest barst los na landstitel, Feyenoorders emotioneel: ‘Alles is op zijn plek gevallen’

Paul Bosvelt met Go Ahead Eagles terug in de Kuip: ‘Bij Ajax was er irritatie onderling, bij Feyenoord staat een team’

Kampioen worden in de Kuip, het is de overtreffende trap van genieten, zegt Paul Bosvelt. De oud-aanvoerder van Feyenoord deed het in 1999, met een team dat gelijkenissen vertoont met de ploeg die komend weekeinde tegen Go Ahead Eagles de titel kan pakken. ,,We pakten het gewoon weer op, als we een keer de deksel op de neus kregen. Die veerkracht zie je nu terug.”