LIVE eredivisie | Wonderschone vrije trap Rommens: kan Go Ahead het nog spannend maken in Alkmaar?

AZ hoopt komend jaar in de eredivisie de vierde plaats van vorig seizoen te verbeteren. De ploeg van trainer Pascal Jansen won donderdag in de voorronde van de Conference League bij FC Santa Coloma in Andorra nipt met 1-0 na een matige vertoning, geen vertrouwensboost voor de start van de nationale competitie. Vanmiddag wacht in eigen huis de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De aftrap in Alkmaar is om 14.30 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.