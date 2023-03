LIVE Europa League | Feyenoord staat voor eerste ontmoeting met Shakhtar Donetsk

Na een succesvolle groepsfase met poulewinst ten koste van Midtjylland, Lazio en Sturm Graz, staat Feyenoord vandaag in de achtste finale van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïners wonnen afgelopen weekend met 7-0 in eigen competitie, dus Feyenoord is gewaarschuwd. Volg het duel hier live!