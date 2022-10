LIVE Europa League | Ruud van Nistelrooij grijpt in en zet Guus Til en Jordan Teze op de bank

LIVE Conference League | Behoudt AZ perfecte score in duel met Apollon Limassol?

AZ is de Europese campagne zeer voortvarend begonnen. Het won op bezoek bij Dnipro-1 en speelde later een sterke pot tegen FC Vaduz (4-1 winst). Je volgt in ons liveblog of AZ deze perfecte score tegen Apollon Limassol behoudt.

12:00