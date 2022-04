LIVE | FC Utrecht hoopt in tweede helft de ban te breken tegen NEC

Feyenoord balanceert op grens van waanzin en wijsheid: ‘Fans moeten door ons nóg enthousias­ter worden’

De oude vertrouwde Kuip maakt zich op voor zijn grootste Europese wedstrijd in twintig jaar, vanavond in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. De sfeer zal tot waanzinnige hoogtes worden opgepompt. ,,Het is aan ons om daar goed mee om te gaan, maar deze spelers kunnen dat.’’

28 april