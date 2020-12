LIVE | Feyenoord zonder aanvoerder Berghuis op jacht naar zege op Heracles

Samenvatting Boze fans ‘onthalen’ spelersbus Willem II na verlies bij Fortuna

9:35 Iets minder dan honderd Willem II-supporters hebben gisteravond bij het stadion in Tilburg de spelersbus ‘warm onthaald’ na terugkeer uit Sittard, zo meldt het Brabants Dagblad. Daar verloren de Tricolores eerder op de avond met 3-2. De supporters uitten hun onvrede over de matige prestaties van de laatste maanden. Willem II stata 15de in de eredivisie en won dit seizoen pas twee keer. Bekijk hier de samenvatting van Fortuna-Willem II (Premium)