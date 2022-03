LIVE | Feyenoord zonder Bijlow in Zwolle, Slot kiest voorin opnieuw voor Nelson en Dessers

Samenvatting Vrijgevig PSV knokt zich in spektakel­stuk tegen FC Kopenhagen toch nog naar gelijkspel

Het Europese avontuur van PSV leek geen lang leven meer beschoren. De Eindhovenaren richtten zich in eigen huis na een 1-3 achterstand knap op, maar gingen daarna wéér de fout. In de slotfase kwam alsnog de 4-4 op het scorebord via Eran Zahavi op aangeven van uitblinker Cody Gakpo, die zelf ook twee keer scoorde.

11 maart