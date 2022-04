LIVE | Flink gewijzigd PSV begint rustig tegen RKC, Gomes en Gerrard aanwezig in Eindhoven

Selectie Cambuur getroffen door buikgriep, duel met Vitesse gaat vooralsnog door

De selectie van SC Cambuur is in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Vitesse getroffen door buikgriep. De Leeuwarders hebben nog maar 15 spelers over. Het duel in Arnhem vanmiddag (14.30 uur) gaat vooralsnog door.

14:00