LIVE | Fortuna Sittard is voor Ajax potentiële bananenschil

De Koning met VVV tegen ex-club GA Eagles: ‘Handhaving staat voorop, maar we sparen niemand’

21 januari Hij is wars van sterallures. Nuchter, relativerend en met een vaderlijke arm voor speler en wasvrouw. Weinig trainers in de eredivisie staan met de voeten dieper in de klei dan Hans de Koning. Met zijn zestig jaar behoort de geboren Rotterdammer samen met Adrie Koster, Ron Jans en Dick Advocaat tot de nestors van het nationale trainersgilde.