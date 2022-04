LIVE | Geen penalty na overtreding op Gakpo, Doan valt in voor Zahavi

Juist nu het voetbal níet op één staat, bloeit deze Veldho­venaar helemaal op in Frankrijk

Hoe populair Branco van den Boomen (26) momenteel in Frankrijk is? Nou, supporters van koploper Toulouse proberen hem massaal in Oranje te tweeten. De Veldhovenaar overlegt dit seizoen dan ook verbazingwekkende statistieken, juist op het moment dat voetbal eigenlijk niet meer op plek één staat...

5 april