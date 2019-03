LIVE | Grijpt NAC strohalm in ‘do-or-die-duel’ met VVV?

Buitink (18) voegt zich in rijtje met grootheden dankzij hattrick

30 maart Thomas Buitink is niet alleen de jongste Vitessenaar (18 jaar en 289 dagen) met een hattrick in de eredivisie, de aanvaller komt dankzij zijn drie doelpunten tegen ADO Den Haag (3-3) in een illuster rijtje terecht met onder anderen Johan Cruijff en Ronaldo.