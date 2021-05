LIVE | Heracles met sterkhouders op jacht naar play-offs, VVV weer met superspits

Eredivisie geeft niet op en hoopt dat er volgende week wél weer fans in stadion zijn

30 april De Eredivisie CV hoopt dat er volgend weekeinde tijdens de 32ste speelronde van de hoogste voetbalklasse wel weer een beperkt aantal toeschouwers welkom is in de stadions van de negen thuisspelende teams. Dat laat de overkoepelende organisatie van de beste 18 clubs in het betaald voetbal vrijdag weten in een statement.