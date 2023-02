LIVE KNVB Beker | FC Utrecht in kwartfinales tegen laatst overgebleven amateurclub Spakenburg

De kwartfinales van de TOTO KNVB Beker gaan vanavond van start. FC Utrecht neemt het in eigen huis op tegen Spakenburg, de laatst overgebleven amateurclub in het bekertoernooi. De aftrap in De Galgenwaard is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.