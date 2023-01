LIVE KNVB Beker | Flink gehavend Ajax met drie basisdebutanten op bezoek bij FC Den Bosch

Met video Arne Slot zag invallers indruk maken tegen Utrecht: ‘Niet voor het eerst dit seizoen’

Feyenoord-trainer Arne Slot was na het gelijkspel bij FC Utrecht niet te spreken over de start van zijn ploeg, maar zag daarna dat er ‘ondanks het publiek en Bas Nijhuis’ knap werd teruggevochten in de wedstrijd. ,,De invallers maakten een prima indruk, niet voor het eerst dit seizoen.”

