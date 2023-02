LIVE KNVB Beker | Kan AZ zich in verlenging nog terugknokken tegen FC Utrecht?

Feyenoord, AZ, Ajax, PSV en FC Twente ontlopen elkaar niets: ‘Vanaf nú gaat het gebeuren’

Wéér eindigde met Feyenoord - PSV (2-2) een kraker in de top van de eredivisie gelijk. Tussen nummer 5 FC Twente en koploper Feyenoord zit nog altijd maar zes punten verschil. Wie of wat gaat het verschil maken in een titelrace met meerdere clubs?

6 februari