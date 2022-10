LIVE KNVB Beker | Kunnen amateurs weer stunten? FC Utrecht is gewaarschuwd

De jacht op de 104de TOTO KNVB Beker, Dennenappel in de volksmond, is deze week geopend met de eerste ronde van het seizoen 2022-2023. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zijn vanwege Europese beslommeringen vrijgeloot en stromen pas vanaf media januari in de tweede ronde in. Na de nederlagen van Vitesse tegen Kozakken Boys en RKC Waalwijk bij De Treffers is FC Utrecht gewaarschuwd. Volg hieronder alle wedstrijden, te beginnen met Sportlust’46 - FC Utrecht.