LIVE KNVB Beker | NAC dwingt in extremis verlenging af tegen Eindhoven

Met video Ruud van Nistel­rooij baalt van veelbespro­ken VAR-mo­ment, Maurice Steijn prijst ‘dappere’ arbiter

De trainer en de aanvoerder van PSV waren het met elkaar eens na afloop van het gezapige gelijkspel (0-0) op eigen veld tegen Sparta. De Rotterdammers stonden uitstekend, maar desondanks had PSV een penalty moeten krijgen én veel meer moeten creëren. ,,We moeten erop blijven hameren dat iedereen zijn taken en rollen op de juiste manier blijft invullen.”

8 januari