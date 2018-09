LIVE | Ontketend Willem II op bezoek bij koploper PSV

Ludiek Ajax-filmpje Gapende Overmars laat topclubs vergeefs bellen

9:18 Ondanks de interesse van verschillende Europese topclubs in onder anderen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, liet Ajax deze transferperiode geen bepalende spelers vertrekken. Ook gisteren op deadlineday stond de telefoon van directeur voetbalzaken Marc Overmars ongetwijfeld weer roodgloeiend. Maar daar had hij een slimme oplossing voor, als we dit ludieke Ajax-filmpje mogen geloven.