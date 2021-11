LIVE | Oranje aast op tweede treffer in Montenegro, WK-ticket ligt voor het oprapen

Van Gaal juicht na puntenver­lies Noorwegen: ‘Mag niet meer misgaan’

Louis van Gaal begroette het verrassende puntenverlies van Noorwegen in de WK-kwalificatie tegen Letland (0-0) met gejuich. ,,Ik ga juichen en dan doet de rest mee”, zei de bondscoach tegen de NOS, kort voor aanvang van het uitduel met Montenegro in Podgorica. Dankzij het puntenverlies van Noorwegen is Nederland bij winst al zeker van een plek op het WK.

21:01