LIVE | Oranje op gelijke hoogte met Noorwegen, Haaland raakt de paal na snelle counter

KNVB ziet vooruit­gang in Qatar: ‘Ze zijn nu een voorloper in de regio’

18:09 Oranje introduceerde in maart bij de start van de WK-kwalificatiereeks de slogan ‘Football Supports Change’. Met deze uiting gaven de internationals aan dat de situatie van de arbeidsmigranten in WK-gastland Qatar moet veranderen. ‘Football Supports Change’ is inmiddels een breder plan dat een nieuwe fase is ingegaan, namelijk de fase van bestuurlijk diplomatie en gesprekken met onder meer instanties in Qatar.