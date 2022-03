LIVE | Partizan en Feyenoord op gelijke hoogte na spectaculaire eerste helft, Toornstra met recordgoal

Start Cyriel Dessers tegen Partizan in de basis? ‘Hij heeft een goede invalbeurt gehad’

Feyenoord is er niet in geslaagd om in de Kuip te winnen van FC Groningen. De Rotterdammers stonden lange tijd met 0-1 achter, maar wisten dankzij Cyril Dessers toch nog langszij te komen. ,,Het gelijkspel voelt wel als een verlies", zegt Justin Bijlow na afloop van de wedstrijd.

5 maart