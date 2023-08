LIVE play-offs Conference League | Fenerbahçe staat tussen FC Twente en terugkeer in Europa

Column Sjoerd Mossou | Ook als duider snapt Marco van Basten feilloos hoe je een doelpunt maakt

Dat het met Ajax even iets minder gaat, is volgens columnist Sjoerd Mossou nog geen reden voor paniek in Amsterdam. ‘Voetbal is als een voortrazende achtbaan: de ene keer gaat het karretje gestaag omhoog, dan weer kijk je angstig de diepte in.’