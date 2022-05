LIVE | Roma-verdediger daagt Dessers uit, Legioen leeft in tropisch Tirana naar finale toe

Column Willem van Hanegem | Zo’n finale is toch andere koek, heel de wereld kijkt opeens mee

Uiteraard kijkt columnist Willem van Hanegem vooruit naar de finale van Conference League van woensdagavond in Tirana. ‘AS Roma heeft een ploeg met slimme spelers en die spits, Tammy Abraham, is erg goed. Maar het is zeker niet zo dat Feyenoord geen kans heeft.’

