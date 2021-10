LIVE | SteDoCo en FC Utrecht trappen mooie bekeravond af

Ten Hag prijst Haller na revanche van Ajax op PSV: ‘Hij heeft ongehoord veel kritiek gehad’

24 oktober Erik ten Hag zei voor de wedstrijd dat hij met Ajax revanche wilde nemen voor de smadelijke nederlaag (4-0) tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal en kreeg volledig zijn zin. De wedstrijd tegen de directe concurrent bleek alleen op papier een topper, want het krachtsverschil tussen de titelrivalen was in de Johan Cruijff Arena ongekend groot: 5-0.