LIVE | Sterren arriveren voor FIFA Football Awards

Wordt Virgil van Dijk de eerste Nederlander sinds Marco van Basten in 1992 die zich de beste voetballer van de wereld mag noemen? Vanavond worden The Best FIFA Football Awards uitgereikt in Milaan. Van Dijk heeft concurrentie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bij de vrouwen maken Sari van Veenendaal (beste keeper) en Sarina Wiegman (beste coach) kans. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.