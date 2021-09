LIVE | Telstar ontsnapt aan gelijkmaker, ploeg van Louis van Gaal staat flink onder druk

Mazraoui en Ziyech uit de gratie bij Marokkaan­se bondscoach: ‘Hij wil ons liever niet hebben’

21 september Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech worden al enkele maanden door de Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic genegeerd terwijl beiden in goede vorm verkeren. Mazraoui was bij ESPN duidelijk over de reden. ,,De bondscoach wil ons liever niet hebben’’, aldus de Ajacied die ook op Hakim Ziyech doelt.