LIVE | Van de Donk zet Oranje weer op voorsprong tegen Duitsland na bal op de lat van Roord

PSV krijgt goed nieuws over Ihattaren in aanloop naar Olympiakos

13:37 Mohamed Ihattaren maakt donderdag in de thuiswedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League weer deel uit van de selectie van PSV. De 19-jarige middenvelder miste vorige week het eerste duel met de Grieken omdat hij ziek was. Ihattaren kon om dezelfde reden zondag ook niet meedoen in de thuiswedstrijd in de eredivisie tegen Vitesse (3-1).