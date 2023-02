LIVE voetbal | Tussenstanden in Serie A, La Liga en Keuken Kampioen Divisie

Calvin Bassey is geen Franz Beckenbau­er, maar Ajax kan toch haast niet zonder hem

Door de 1-2 zege op Vitesse blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord, maar reden tot euforie is er nog amper in Amsterdam. Defensief heeft trainer John Heitinga de puzzel nog niet gelegd. In Arnhem moest invaller Calvin Bassey de boel komen redden.