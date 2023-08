LIVE voorronde Conference League | FC Twente hoopt het zonder Steijn en Vlap af te maken in Riga

Opstelling FC Twente

FC Twente verschijnt met Youri Regeer aan de aftrap in Letland. Hij vormt in de Letse hoofdstad het middenveld met de Noor Mathias Kjølø en Michal Sadílek uit Tsjechië. Sem Steijn zit bij de club uit Enschede op de bank. Hij stond tegen Almere in de basis, maar werd na de eerste helft gewisseld. In Riga is hij dus reserve, net als onder anderen Michel Vlap en Naci Ünüvar.