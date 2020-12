LIVE | VVV trekt stand vanaf elf meter gelijk na goal Stokkers

Fortuna Sittard maakt het seizoen af met voormalig Helmond Sport-duo Ultee en Alflen

2 december Sjors Ultee is de rest van dit seizoen hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De geboren Utrechter, die twee seizoenen geleden nog assistent-trainer was bij Helmond Sport, volgt Kevin Hofland op. Die laatste werd pas ontslagen bij de Limburgse club. Robby Alflen wordt Ultee's assistent in Sittard.