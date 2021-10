LIVE | Weergaloos Ajax laat geen spaan heel van Dortmund, Haller pikt goaltje mee

AZ hofleveran­cier van Elftal van de Week, Vitesse en RKC Waalwijk leveren twee spelers

18 oktober AZ is deze week hofleverancier van het Elftal van de Week in de eredivisie. Drie spelers bemachtigden een plaatsje in het elftal na de eclatante 5-1 zege op FC Utrecht. Van RKC Waalwijk en Vitesse vinden we twee spelers terug in het elftal.