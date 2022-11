LIVE WK voetbal | Oranje wil met grote zege op Qatar de groepswinst veiligstellen

Komst Dick Advocaat wordt als cadeautje ontvangen in Den Haag: ‘Er ontbrak eigenlijk nog één ding’

ADO Den Haag verraste door Dick Advocaat als opvolger van de ontslagen Dirk Kuyt naar de club te halen. Maurice Steijn, Aad de Mos en Lex Schoenmaker zijn lovend over de zet van de Haagse club en verwachten dat Advocaat ADO verder kan gaan helpen. ,,Of hij een voetbaldier is? Ja, meer dan dat.”

26 november