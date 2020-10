Liverpool ging maar één keer de mist in tegen een Nederlandse club

1966-1967: Ajax

Voor wie de afgelopen halve eeuw onder een steen gelegen heeft: Ajax won op 7 december 1966 met 5-1 van Liverpool. Een regelrechte sensatie in de tweede ronde van de Europa Cup 1 waarop in de laatst 54 jaar een paar duizend keer teruggeblikt is. Het was namelijk zo mistig die dag in Amsterdam dat vrijwel niemand iets van wedstrijd kon zien. Ook de spelers niet. Wist u dat Sjaak Swart de voorzet voor de 4-0 gaf nadat hij eerst het veld was afgelopen omdat hij dacht dat het al rust was?

Heel wat minder bekend is dat sinds die legendarische 5-1 (Ajax sleepte er in de return een 2-2 uit en plaatste zich voor kwartfinale) nooit meer een Nederlandse club van Liverpool won.

Volledig scherm Liverpool-doelman Tommy Lawrence ziet geen hand voor ogen in Amsterdam. © ANP

1982-1983: AZ ‘67

Het grote AZ van de jaren 80 – toen nog AZ ’67 – was het seizoen na het behalen van de landstitel snel klaar in Europa. Liverpool bleek in de tweede ronde van de Europa Cup 1 net een maatje te groot voor de kampioen van Nederland. In de thuiswedstrijd in het Olympisch Stadion in Amsterdam kwam AZ knap terug van een 0-2 achterstand dankzij goals van Kees Kist en Pier Tol: 2-2. In de return op Anfield maakte Alan Hansen met een late goal een einde aan de Alkmaarse illusies: 3-2.

Volledig scherm Alan Hansen (6) kan niet voorkomen dat Kees Kist scoort voor AZ. © Hollandse Hoogte / ANP

2002-2003: Vitesse

Ook Vitesse kwam tekort tegen Liverpool. In de derde ronde van de UEFA Cup was de Engelse grootmacht twee keer met 1-0 te sterk. Michael Owen werd in beide duels de matchwinner voor de Reds.

Volledig scherm Emile Mbamba namens Vitesse in duel met Liverpool-speler Stephane Henchoz. © ANP

2006-2007: PSV

PSV speelde in het seizoen 2006-2007 liefst vier keer tegen Liverpool, maar kwam niet verder dan een schamele 0-0 in de eerste ontmoeting. Dat was in de groepsfase van de Champions League. PSV verloor de return met 2-0, maar werd keurig tweede achter Liverpool. In kwartfinale maakten Dirk Kuyt en co echter korte metten met de Eindhovenaren. Na de heenwedstrijd in het Philips Stadion was de strijd al gestreden (0-3). In de return ging PSV na een rode kaart voor Dirk Marcellis met 1-0 onderuit.

Volledig scherm Peter Crouch klopt Manuel Da Costa en scoort in de groepsfase tegen PSV. © REUTERS

2008-2009: PSV

Twee jaar later had PSV opnieuw niets in te brengen tegen Liverpool. In de groepsfase van de Champions League opende Kuyt de score in een duel dat door de Reds met 3-1 werd wonnen. In Eindhoven leidde Ryan Babel met zijn gelijkmaker na de 1-0 van Danko Lazovic de 1-3 overwinning in. PSV werd laatste in de poule, Liverpool eerste.

Volledig scherm Ryan Babel (m) is de gevierde man bij Liverpool na zijn gelijkmaker tegen PSV.

2010-2011: FC Utrecht

FC Utrecht verkocht zijn huid duur tegen Liverpool, maar slaagde er niet in om de Engelse topclub te kloppen. Die kans had de ploeg van trainer Ton Duchatier wel degelijk in de groepsfase van de Europa League. Met 0-0 in de Galgenwaard mocht Liverpool namelijk bepaald niet mopperen. Ook in de return op Anfield het FC Utrecht dapper stand: 0-0.

Volledig scherm Alje Schut en Dries Mertens voorkomen dat Dirk Kuyt voor Liverpool kan scoren.