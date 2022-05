Lof voor verliezend Feyenoord in buitenland: 'AS Roma overleefde en doorstond de stormloop’

Uiteraard zijn er in het buitenland met name complimenten aan het adres van Mourinho. ,,Hij bewees opnieuw dat hij ‘The Special One’ is door Roma naar de eerste Europese hoofdprijs te leiden”, schrijft de Engelse krant The Sun. ,,Op de klassieke Mourinho-manier was de finale voor rust echt een gevecht. De solide en door Mourinho geperfectioneerde verdediging frustreerde Feyenoord constant.”



,,Hypersolide”, maakt het Franse L’Équipe er zelfs van. ,,De ploeg van Mourinho controleerde de finale om zo als eerste naam op de Conference League-beker te verschijnen, en vergrootte de legende rond de Portugese technicus in het Europese voetbal.”



In Spanje wordt vooral gewezen naar Gernot Trauner als hoofdschuldige aan het verlies van Feyenoord. ,,De Romeinen profiteerden van een grote fout van Trauner”, verwijst Sport naar de Oostenrijkse verdediger die onder de bal door ging bij de winnende goal van Nicolò Zaniolo. ,,Een enorme misser van Trauner”, noemt Mundo Deportivo het. ,,Hij schatte de lange bal volledig verkeerd in.”