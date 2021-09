Louis van Gaal bij Telstar: ‘Alsof de koning op bezoek is, het is ongelooflijk’

Door Dennis van Bergen



De lunch moet nog beginnen op Sportpark Schoonenberg, als Telstar-directeur Steef Hammerstein met een enorme rol plakband in zijn mond het geïmproviseerde perszaaltje in komt hollen. Alles leek nog wel zo vloeiend te gaan in aanloop naar de persconferentie van Louis van Gaal. Plantenbakken werden opzijgeschoven, de stenen witte leeuwen - de bijnaam van de club verbeeldend - kregen een plaatsje elders. Maar nu, kort voordat de bondscoach achter de microfoon zal plaatsnemen, is het doek ‘Louis moet winnen’ naar beneden gekomen. ,,Zo opgelost, hoor”, bezweert Hammerstein, terwijl hij met zijn tanden een stuk tape van de rol scheurt. ,,Dan kunnen we van start.”