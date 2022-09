Louis van Gaal geeft update over gezondheid: ‘Je moet dit managen, dat is het enige probleem’

,,Ik schaam me niet voor mijn ziekte”, reageert Van Gaal op de vraag of hij wil vertellen hoe het nu met hem gaat. ,,Dit is geen ziekte waar je ziek van bent of die je voelt. Je moet dit managen, dat is eigenlijk het enige probleem. Maar ik heb genoeg energie om dit te managen", zei Van Gaal, die morgen in Zeist zijn selectie weer welkom heet voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België van komende week.



,,Het probleem is dat je beheersing zou moeten hebben over je urine. Dat is natuurlijk heel wat minder als je prostaat wordt weggehaald. Dat moet terugkomen en dat heeft tijd nodig. Dat moet je kunnen managen. Maar dat gaat gelukkig goed nu.”