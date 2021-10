Louis van Gaal op zijn hoede voor Letland: ‘Je zou kunnen denken dat de tegenstander niet zo veel voorstelt’

Hoe Oranje dezelfde motivatie als tegen Turkije (6-1) op de mat gaat leggen? ,,Dat is inderdaad lastig. Door de omstandigheden zou je kunnen denken dat de tegenstander ook niet zo veel voorstelt. Maar we analyseren deze tegenstander net zo goed als onze vorige tegenstanders", zei Van Gaal op de persconferentie.



De bondscoach vindt het cruciaal dat de spelers aan de omstandigheden in Letland kunnen wennen en is daarom blij dat in deze interlandperiode meer tijd was voor de voorbereiding: ,,Of je speelt in Camp Nou, op Anfield of hier... Dit is een heel andere omgeving. Ik wil de jongens laten voelen hoe het hier is. Het veld valt me mee, maar de omgeving is niet die van Juventus of welke club dan ook. Dat is de reden dat ik ze het van tevoren wil laten zien.”



Over de opstelling wilde Van Gaal weinig kwijt: ,,We gaan ze niet wijzer maken. Ik heb hier niet zo’n geweldig record. Tegen Letland, tegen Estland: het gaat niet altijd gemakkelijk hier. Het is en blijft onder deze omstandigheden moeilijk. Ze komen altijd maar drie keer van de eigen helft af.”