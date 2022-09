Louis van Gaal over wegvallen Frenkie de Jong en Memphis: ‘Probeer zo lang mogelijk plek vrij te houden in WK-selectie’

Zo spectaculair als op maandag was deze persconferentie niet met Louis van Gaal en Virgil van Dijk. De bondscoach keek enorm uit naar het duel met de Belgen. ,,Ze staan niet voor niets tweede op de FIFA-ranking. Kijk naar Kevin de Bruyne, een speler die spelbepalend is maar ook nog kan scoren. En daar mogen wij tegen spelen. Dat is fantastisch", zei Van Gaal. ,,Maar ook wij hebben een goede selectie. Dat weten jullie hopelijk nog van de ontmoeting in Brussel.”



België kan groepswinnaar worden als het met twee doelpunten verschil of meer wint in Amsterdam. ,,Als dat stuntje gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn”, aldus Van Gaal. ,,Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers, ik geloof in mijn team. Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers. Het is allemaal in orde.”