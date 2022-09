Louis van Gaal verdedigt zijn Oranje-selectie: ‘Vriendjespolitiek, schrijf dat maar op’

,,Ik ga mijn spelers niet afvallen. Als je het zelf niet kan zien... Schrijf maar op dat het vriendjespolitiek is. Probeer me er maar uit te schrijven dat ik het allemaal niet goed zie", reageerde Van Gaal gepikeerd op de vraag waarom hij onder anderen Rensch, Klaassen en ook Stefan de Vrij heeft geselecteerd. Laatstgenoemde kent momenteel een ongelukkige periode bij Internazionale terwijl Klaassen dit weekend zelf klaagde over zijn gebrek aan speeltijd bij Ajax.

Louis van Gaal geeft update over gezondheid: ‘Je moet dit managen, dat is het enige probleem’

Dat hij acht Ajax-spelers opriep, heeft volgens Van Gaal niets te maken met automatismen. ,,We spelen met Oranje niet 1-4-3-3. Het heeft te maken met individuele kwaliteiten. Ik denk dat Ajax de meest kapitaalkrachtige club is waardoor ze ook de beste spelers kunnen kopen. Maar dat wil niet zeggen dat ze alles winnen. Gelukkig maar, want dat is zo leuk aan voetbal.”