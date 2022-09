Louis van Gaal verrast met opstelling: Remko Pasveer (38) debuteert in Polen onder de lat bij Oranje

Pasveer is vanavond niet de oudste debutant ooit in Oranje. Dat blijft Sander Boschker, die als doelman van FC Twente in 2010 39 jaar oud was toen hij zijn enige interland keepte tegen Ghana (4-1). Ook Pasveer begon zijn carrière bij FC Twente. Via Heracles, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse belandde de in Enschede geboren keeper in 2021 bij Ajax. Daar was hij vorig jaar twintig duels eerste keeper en deelde hij de plek onder de lat met Maarten Stekelenburg en André Onana. Dit seizoen is Pasveer bij Ajax de onbetwiste eerste keeper.