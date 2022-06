Louis van Gaal vindt steunbetuiging Depay aan Promes ‘niet verstandig’

,,Hij probeert een medespeler te steunen”, zei Van Gaal donderdag tijdens de laatste persconferentie voor het uitduel van vrijdag met België in de Nations League. ,,Ik vind ook dat je pas schuldig bent als je bent veroordeeld. Maar ik weet niet of het verstandig is om zo te reageren op sociale media. Ik denk zelfs van niet", aldus de bondscoach.

,,Ik ben trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen, die niets van je privéleven afweten, je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen”, schreef Depay op sociale media nadat hij Promes het winnende doelpunt in de Russische bekerfinale had zien maken. ,,Ik ben Kluivert ook altijd blijven steunen toen hij nog niet was veroordeeld”, verwees Van Gaal naar een dodelijk verkeersongeluk dat Kluivert in 1995 veroorzaakte. ,,En toen hij wel was veroordeeld, heb ik hem ook proberen te helpen. Dat is ook Louis van Gaal.”



Van Gaal heeft Promes niet meer opgeroepen sinds hij wordt verdacht van zware strafbare feiten. ,,Maar dat is omdat ik denk dat hij afgeleid is door deze situatie. Hij kan zich niet voldoende imagineren. En iedereen weet hoe belangrijk ik dat vind.”

Van Dijk over Wijnaldum

Virgil van Dijk kreeg op de persconferentie de eerste vragen, zodat hij zich daarna kon richten op de training van Oranje in het stadion in Brussel. De aanvoerder kreeg de vraag hoe hij aankeek tegen het ontbreken van Georginio Wijnaldum in de selectie. ,,Ik vind dat Gini, met de kwaliteiten die hij heeft, altijd in Oranje hoort”, zei de centrale verdediger. ,,Maar hij zit niet in beste fase van zijn carrière, niet helemaal lekker in z’n vel. Hij moet de keuzes van de bondscoach accepteren en er alles aan doen om terug te komen in de selectie. Hij is belangrijk in de groep en dat zal in de toekomst weer zo zijn, daar heb ik alle vertrouwen in.”



Van Gaal over het niet selecteren van Wijnaldum: ,,Ik heb uitgelegd waarom ik Wijnaldum niet geselecteerd heb. Alles wat ik doe, de keuzes die ik maak, communiceer ik met de spelers en de staf.”

Trainingen

Van Gaal hoopt tegen België dat Oranje op een betere manier druk zet dan eind maart tegen Duitsland (1-1). De bondscoach trainde de afgelopen dagen volop tactisch. ,,Dat verliep vrij aardig”, zei hij bij de persconferentie in Brussel. Van Gaal zag tegen de Duitsers genoeg verbeterpunten. ,,Alsnog hebben we toen een resultaat geboekt. Duitsland was beter in eerste helft, maar in de tweede helft zijn we teruggekomen. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn.”



De spelers van het Nederlands elftal trainde de afgelopen dagen hard in aanloop naar de ontmoeting met de Rode Duivels. ,,De eerste dag hebben we geen implementatie van het systeem gedaan. Dat was vooral omdat sommige spelers al wat dagen vrij waren. De dagen daarna zijn we aan de slag gegaan op tactisch gebied. Ik vond dat we dat tegen Duitsland op een verkeerde manier deden.”

Op zoek naar beste team

Van Gaal benadrukte dat het duel met België vooral een test is richting het wereldkampioenschap, dat in november begint in Qatar. ,,Het is vooral een ontmoeting in de voorbereiding op het WK”, zei hij over het eerste duel van de derde editie van Nations League. ,,Ik ben op zoek naar mijn beste team.”



Oranje trainde in de aanloop naar het duel met België vooral op een systeem met drie verdedigers, vier middenvelders en drie aanvallers. Van Gaal wil tijdens de komende vier interlands tegen België, Wales, Polen en opnieuw Wales veel spelers aan het werk zien. ,,Dat moet ook wel met vier duels in elf dagen”, zei hij. ,,We spelen nooit met onze beste ploeg, want we missen veel geblesseerde spelers en spelers die bij Jong Oranje zitten. De beste ploeg gaat zich vanzelf formeren.”

