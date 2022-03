Louis van Gaal wil bij Oranje oude Chelsea-systeem hanteren en rekent erop dat het gaat lopen

Door Mikos Gouka



Louis van Gaal ziet deze week als het moment om zijn nieuw te hanteren spelsysteem er in te hameren bij zijn spelersgroep. De bondscoach voert vanavond met zes spelers een gesprek, morgen kunnen er zeven aanschuiven bij Van Gaal. Niet iedereen komt overigens aan bod, dat is volgens de trainer niet noodzakelijk.

Van Gaal gaat zoals bekend switchen van spelsysteem en dus moet iedereen zijn ogen en oren goed de kost geven deze week. ,,Ik heb er heel veel zin’', zegt Van Gaal. ,,Ik wil dat bijna iedereen de implementatie meemaakt. Dan kan ik zien wie er wel in kan functioneren en wie niet. Daarom heb ik Gakpo en Timber ook hier er bij, ze zijn geblesseerd, maar ze kunnen kijken en luisteren. Dagelijks gaan we de trainingen evalueren. Er zijn zoveel teams die dit of een variant daarvan spelen. Het wordt voor ons makkelijker dan in 2014, maar toen had ik zes weken de tijd en nu alleen deze periode. Want straks bij de Nations League is er weinig tijd en vlak voor het WK helemaal niet. Hoe het precies gaat worden, daar zijn we nog niet uit. Het gaat straks om de uitvoering. Ik kan het wel in theorie beschouwen, maar spelers moeten het uitvoeren. Als ze het goed uitvoeren maken we een grote kans om ver door te maken.’’

Klassieker

Van Gaal refereerde nog even aan de Klassieker en de manier waarop Feyenoord het aandurfde om Ajax aan te pakken. ,,Er zijn teams die het grote clubs lastig maken. Zelfs in Nederland en ook nog tegen Ajax, je houdt het niet voor mogelijk hè. Veel hangt af of spelers in hun kracht spelen of niet. Dat wil ik zien.’'

De theorie dat als de spelers zaterdag tegen de Denen en volgende week dinsdag tegen de Duitsers laten zien zich niet comfortabel te voelen in het systeem dat Oranje dan op het WK weinig kans maakt, is onzin volgens Van Gaal. ,,Waarom zou het niet werken? Dat vind ik een negatieve insteek. Ik ga er vanuit dat het goed gaat. In Brazilië schakelde ik ook soms naar 1-4-3-3. Dat is het punt niet. Ik denk gewoon dat de spelers in deze selectie beter gediend zijn bij dat nieuwe systeem. Dat zei ik meteen na mijn aanstelling al hoor. Ik deed het aanvankelijk niet omdat er weinig tijd was en de spelers zich goed voelden bij dat oude systeem. Nu heb ik enigszins tijd. Ik heb zelfs de wedstrijd tegen de Denen verplaatst van vrijdag naar zaterdag om een dag extra te kunnen trainen. Ik ga er vanuit dat ze het goed gaan uitvoeren, maar we moeten het afwachten.’’

Dat betekent niet dat Oranje altijd heel ver op de helft van de tegenstander druk zal zetten of juist veel meer richting de eigen helft. Dat hangt allemaal van de tegenstander af. ,,Ik vind dat als je dat systeem speelt, dat je druk moet geven op de bal’', zegt Van Gaal. ,,Maar we kijken natuurlijk ook naar de tegenstander. Het hoeft niet altijd in het strafschopgebied van de tegenstander te zijn waar we jagen. Tegen de Noren speelden we cirkelpressing. We lieten de Noren komen, we stonden compact en we kregen ruimte achter hun verdediging. Zo kijk ik naar tegenstanders. Wat levert ons het meeste op. Welk clubteam komt in de buurt van wat wij willen? Chelsea speelt de laatste tijd anders want trainers veranderen ook weer dingen. Maar zoals ze het voorheen deden, dat wil ik zien, dat klopt. Dit systeem zie ik als een systeem dat ons verder kan laten komen. We hebben al zeer compact gespeeld tegen de Noren, geen kans weggegeven. En dat met vier verdedigers. We hebben genoeg wedstrijden, maar te weinig trainingen.’’

Selectie

De selectie voor het WK staat nog niet zo goed als vast, vindt Van Gaal. Er kan uiteraard nog van alles gebeuren. Op het vlak van blessures, maar ook de ontwikkeling van jonge spelers kan de panelen nog laten verschuiven in Zeist. ,,Je hoopt dat jonge spelers zich in een jaar nog ontwikkelen. Zodat je ze kunt gebruiken. Zoals Memphis in 2014. Maar ze moeten zich dan wel laten zien. Het jaar is nog niet voorbij. Gravenberch? Die speelt beter in dit systeem dan in het vorige systeem. Hij zit nu bij Jong Oranje omdat hij een heel slechte periode heeft doorgemaakt. Ik heb met hem gesproken en hij heeft nu wel weer een ontwikkeling ingezet. Dat is mooi. Jong Oranje heeft een belangrijke wedstrijd. Gravenberch en Rensch moeten daar het voortouw nemen. Daar zijn ze misschien niet blij mee, maar zo kan het gaan.’’

Van Gaal ging ook in op spelers die niet of nauwelijks bij hun club spelen. ,,Op dat vlak moet ik inmiddels een beetje van mijn geloof afvallen. Die kan ik wel oproepen. Onze topscorer speelt niet bij zijn club. Moet ik Memphis dan niet opstellen omdat hij niet bij Barcelona speelt? Die voorwaarde moet ik langzamerhand schrappen. Creativiteit zit overigens niet alleen in de voorhoede, dat kan ook in het middenveld of zelfs in de defensie zijn. Maar je moet goalgetters hebben. Een nieuw woord. Daar gaat het om. In 2014 had ik twee spelers voorin die makkelijk konden scoren. En als Memphis inviel, scoorde hij ook. En hij was een jochie van 19. Nu scoren eigenlijk alleen Memphis en Klaassen. Of het systeem om een bepaald type keeper vraagt? Mark Flekken, dan ga ik toch zijn naam maar noemen. Maar hij is uitstekend geschikt om op te bouwen met een verdediging van drie man. Die speelt zaterdag tegen de Denen? Dat zeg ik nog niet.’’

