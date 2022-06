Louis van Gaal zet Nathan Aké en Jurriën Timber op tribune tegen Wales

Van Gaal vertelde zaterdag na het duel met Polen (2-2) al dat Timber dringend toe is aan vakantie. Aké begon de afgelopen weken aan de duels met België en Polen. Mogelijk krijgt Bruno Martins Indi een kans als linker centrale verdediger. Hij kwam nog nauwelijks in actie tijdens de laatste drie duels. De verdediger van AZ mocht alleen even invallen in de slotfase van het uitduel met Wales.

Van Gaal verklapte maandag al dat hij tegen Wales veel spelers laat voetballen die zaterdag niet tegen Polen in actie zijn gekomen. Matthijs de Ligt is aanvoerder van Oranje. Vincent Janssen krijgt na vijf jaar weer een kans als centrumspits en doelman Jasper Cillessen keert terug onder de lat. Gareth Bale is opgenomen in de selectie van Wales. De sterspeler kwam vorige week niet verder dan een invalbeurt tegen Oranje, dat met 2-1 zegevierde in Cardiff.

Nederland is halverwege de groepsfase met 7 punten koploper van groep 4 van de A-divisie. België en Polen volgen op 3 punten. Wales heeft 1 punt. Eind september staan de twee laatste pouleduels op het programma. Oranje speelt dan een uitwedstrijd tegen Polen en ontvangt België in de Johan Cruijff Arena. De poulewinnaar strijdt volgend jaar tegen drie tegenstanders in een finaleronde om winst van de Nations League.