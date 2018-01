Löw blij met Oranje en Frankrijk als tegenstanders

,,Dit is reuze interessant. Nederland en Frankrijk zijn buurlanden met een lange voetbalgeschiedenis en voetbalcultuur. Voor de fans, maar voor als allemaal zijn dit interessante wedstrijden.''



De winnaar uit groep 1 van de A-divisie plaatst zich voor het eindtoernooi van de Nations League, in juni 2019. Ook zijn er tickets voor de play-offs van het EK van 2020 te verdienen. ,,Ik zie de komst van de Nations League als iets positiefs. Het is nieuw en het belangrijkste is dat er niet meer interlands bijkomen. De duels komen in plaats van oefenduels. Spelers worden niet extra belast. Wedstrijden op hoog niveau en onder weerstand juich ik toe.''



Reinhard Grindel, voorzitter van de Duitse voetbalbond, verwacht dat sceptici hun mening over de Nations League bijstellen. ,,Ik denk dat deze competitie, met de sterke tegenstanders in het achterhoofd, nu meer wordt gerespecteerd dan voorheen.''