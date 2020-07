Lucratieve deal Feyenoord met TOTO: ‘We helpen clubs financieel een handje’

Door Dennis van Bergen



,,We zijn sinds enkele weken met Feyenoord in gesprek over een samenwerking. Mooi dat het tot een akkoord heeft geleid’’, stelt marketingbaas Arno de Jong van de Nederlandse Loterij, die niet wil zeggen hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid. Wat vaststaat: het bedrag dat wordt betaald is dermate substantieel dat de TOTO er direct mee in de top van Feyenoords sponsorpyramide staat.

Quote We realiseren ons dat de clubs het zwaar hebben vanwege de coronacri­sis. Met deze deal helpen we ze financieel een handje. Arno de Jong (TOTO) Eerder werd al bekend dat Sparta, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen en Heerenveen met de TOTO, onderdeel van de Nederlandse Loterij, in zee gaan. Gisteren kwamen daar ADO Den Haag, FC Twente en RKC bij. Daarmee komt de teller op negen clubs die met ingang van komend seizoen met het TOTO-logo op de mouw zullen spelen. Mogelijk volgt er nog een tiende, omdat met nog één club wordt gesproken.



De Jong spreekt van ‘een mooi palet aan clubs’. ,,De topclub Feyenoord, verschillende traditieverenigingen, maar met RKC bijvoorbeeld ook een ploeg die normaal gesproken om lijfsbehoud strijdt. Als TOTO wilden we een directe relatie met de clubs en hebben we met alle achttien clubs gesproken. We zijn er trots op dat we deze deal hebben kunnen sluiten.’’

Met de deal lijkt TOTO te anticiperen op de aanstaande opening van de gokmarkt, die ook buitenlandse wedkantoren de mogelijkheid biedt om in Nederland aan de slag te gaan. Naar verwachting start de kansspelautoriteit in januari met de behandeling van vergunning­aanvragen. De markt voor het legaal online gokken op onder meer voetbalwedstrijden zou dan op 1 juli 2021 open kunnen.

Geen overweging

Toch zegt De Jong dat die wetenschap voor de TOTO in eerste instantie geen overweging was om met de negen eredivisieclubs een meerjarig contract aan te gaan. ,,Ons argument is meerledig. We zitten in de situatie dat we het kúnnen doen. En we realiseren ons dat de clubs het zwaar hebben vanwege de coronacrisis. Met deze deal helpen we ze financieel een handje.’’

Volledig scherm Arno de Jong (links) van TOTO en Feyenoord-directeur Mark Koevermans. © Tom Bode Opvallend is dat Feyenoord aanvankelijk dicht bij een sponsordeal met zo’n buitenlandse partij leek, maar toch voor een langdurige alliantie met TOTO heeft gekozen. In de overeenkomst van drie jaar is ook nog eens een optie voor nóg twee seizoenen opgenomen. Supporters van de Rotterdamse club zullen volgens De Jong betrokken worden bij de ‘activatie’ van de samenwerking. Hoe dat er exact uit zal zien zegt hij, mede vanwege de onvoorspelbaarheid van het coro­navirus en het daarmee gepaard gaande stadionbezoek, nog niet aan te kunnen geven. ,,Maar we zullen zeker iets doen voor de fans.’’

Toch klinkt ook kritiek bij fans van verschillende clubs. Sommigen menen dat sport en gokken niet met elkaar samengaan. Weer anderen stellen dat mouwsponsors, in dit geval TOTO, afbreuk doen aan de uitstraling van het shirt. Daarover zegt De Jong: ,,We snappen dat supporters betrokken zijn bij hun club. Maar ik denk dat ons logo in alle gevallen mooi samenvloeit met de shirts en dat de tenues dus in stand blijven. Dat vinden we ook belangrijk. De voetbaltoto is in 1957 nota bene gestart door de KNVB. We willen die samenwerking graag nog lang in stand houden.’’

