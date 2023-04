Ludieke actie Bram van Polen (37): rondje voor PEC-supporters na contractverlenging

LIVE Conference League | Verschaft AZ zich bij Anderlecht een goede uitgangspo­si­tie?

De volgende halte voor AZ in de Conference League is Brussel. Voor de tweede keer in de geschiedenis treft het Anderlecht, waarbij de beide vorige ontmoetingen met 1-0 gewonnen werden door de Alkmaarders. Trekt de ploeg van Pascal Jansen vanavond wederom aan het langste eind? Vanaf 21.00 uur volg je het duel hier live!