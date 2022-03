Ludovit Reis en Jan Paul van Hecke vallen af bij Jong Oranje

Terugge­keer­de Louis van Gaal ziet Jurriën Timber, Cody Gakpo en Jordan Teze afvallen bij Oranje

Louis van Gaal is teruggekeerd op het trainingsveld in Zeist. De bondscoach van het Nederlands elftal zat de voorbije dagen in isolatie, nadat hij dinsdag positief had getest op het coronavirus. Van Gaal zag wel drie spelers het trainingskamp verlaten: Ajacied Jurriën Timber en de PSV’ers Cody Gakpo en Jordan Teze kampen met fysieke problemen en krijgen bij hun clubs de kans aan hun herstel te werken.

25 maart