Lundqvist krijgt geen schorsing voor ‘pootje haken’

10:39 Dejan Curovic is gisteren, een dag na zijn 51ste verjaardag, overleden na een kort en heftig ziekbed. De clubicoon van Vitesse leed aan leukemie. De geboren Joegoslaaf is de maker van de laatste goal in stadion Nieuw-Monnikenhuize en het eerste doelpunt in GelreDome, maar bovenal een echte Arnhemmer.