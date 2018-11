Luuk Brouwers kan nu wel juichen in Eindhoven

Interview ‘Als ik hele dag op de bank lig, wordt Estavana gillend gek van me’

9:14 Rafael van der Vaart (35) is gestopt met profvoetbal. Na een carrière van ruim 18 jaar was het Deense Esbjerg zijn laatste club. ,,Ik zat meer in de sportschool dan dat ik op het voetbalveld stond.’’